الهرم × 72 ساعة.. قتيلة السيف وجثة المريوطية ونادي قاصرات وعصابة راقصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

72 ساعة على صفيح ساخن، شهدت خلالها منطقة الهرم وقائع عدة حظيت غالبيتها باهتمام إعلامي على نطاق واسع، وهزت اثنتان الرأي العام ومنصات السوشيال ميديا لتتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية.

يرصد "الخليج 365" خلال السطور التالية تفاصيل تلك الوقائع.

"بابا قطع ماما بالسيف"

خلافات زوجية لا تخلو منها المنازل، عادة ما تنتهي بتدخل الأهل أو الجيران، ويعود معها الهدوء والوئام بين جناحي عش الزوجية، لكن الشك القاتل يتردد صداه بين ضلوع الرجل الأربعيني بسوء سلوك رفيقة دربه وأم أولاده؛ فدفعه لترك المنزل هربا من ويلات التفكير في أمر على المحك. لمزيد من التفاصيل

Advertisements

"جثة المريوطية"

علاقة غير شرعية جمعت بائع قماش يدعي انها معالج روحاني وسيدة، زعم قدرته على علاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني عدم قدرة على النطق منذ ميلاده، ولدى محاولتها إنهاء العلاقة هددها بالفضيحة فقتلته بمساعدة خطيب أختها ولدى تخلصهما من الجثة كشف الأهالي المستور، وتمكنوا من ضبطهما. لمزيد من التفاصيل

تتزعمها راقصة وزوجها عرفيا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات الإيقاع بتشكيل عصابي تتزعمه راقصة، تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام، والنصب عليهم وسرقتهم مدعين كونهم أفراد شرطة. لمزيد من التفاصيل

اتجار في البشر ودعارة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل سقوط عصابة للاتجار بالبشر داخل نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام. لمزيد من التفاصيل