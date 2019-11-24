محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أدلى المتهمان بقتل بائع أقمشة في الطالبية باعترافات تفصيلية أمام مفتشى قطاع الأمن العام.
وأوضحت المتهمة الرئيسية (ربة منزل 31 سنة) أنها تعرفت على المجنى عليه "ع .أ " بائع أقمشة؛ منذ عامين لعلاج نجلها، وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه قبل أن تخبره برغبتها في إنهاء تلك العلاقة.
أضافت المتهمة أن المجنى عليه هددها بفضح أمرها أمام زوجها إذا أقدمت على إنهاء العلاقة، فعقدت العزم على قتله، واتفقت مع خطيب شقيقتها (موظف 31 سنة) على التخلص منه.
اليوم الأحد استدرجت المتهمة الضحية إلى منزل والدتها وذبحته، ووضعت الجثة داخل كيس بمساعدة خطيب شقيقتها وتوجها لإلقاء الجثة بترعة المريوطية ألا أن الأهالي تمكنوا من ضبطهما قبل الفرار.
وكشف فحص مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، عن أن المجنى عليه يمارس أعمال الدجل والشغوذة للنصب على المواطنين، وسبق اتهامه في 12 قضية أموال عامة ومخدرات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر التحريات عن "قتيل المريوطية": سبق اتهامه في 12 قضية أموال عامة ومخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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