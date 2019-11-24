النائب العام يحيل شكوى عائشة الشاطر لتدهور حالتها الصحية لـ"أمن الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة؛ للتحقيق فيها.

وحسب بيان للنيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى بشأن تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها.

وطلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها.