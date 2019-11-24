الفريق أول محمد زكي يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين، والرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، امتداد وعمق العلاقات الإستراتيجية المصرية - الأمريكية خاصة العسكرية، وسُبل التقارب والتعاون العسكري، مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون العسكري بكافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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وأشار وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، للسياسات إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.