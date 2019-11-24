أخبار مصر | "القوصي": نعكف على دراسة أنسب توقيت لإطلاق "طيبة 1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوصي": نعكف على دراسة أنسب توقيت لإطلاق "طيبة 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن لجنة من الخبراء بالوكالة تعكف الآن على دراسة تحديد أنسب موعد لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، مؤكدًا أن إطلاق القمر الصناعي ستحدده عدة عوامل ومتطلبات.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد محدد لإطلاق القمر الصناعي، مشيرًا إلى أن الاجتماع مايزال منعقدًا لبحث أنسب توقيت لإطلاق القمر.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي "طيبة 1" سيُحدث طفرة في مجال سرعة الاتصالات والإنترنت بمصر، مشددًا على أن القمر الصناعي سيقدّم حلولًا لمشكلة بطء الاتصالات وانقطاعها في المناطق النائية، وعطل "سيستم" العمل في المصالح الحكومية والخاصة.

ويترقب العالم أجمع إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، ومن المتوقع أن يُحدث طفرة كبيرة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر، وكان من المقرر أن يُطلق القمر الصناعي المصري من قاعدة بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، مساء الجمعة الماضية، في تمام الساعة 11:08، ولكن تم تأجيل إطلاقه بسبب عُطل فني.