أخبار مصر | وكيل البرلمان يقترح حل الأحزاب التي لا تنال ثقة الشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يقترح حل الأحزاب التي لا تنال ثقة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن تطوير الإعلام المصري يلزمه حقبة وزارية؛ لمعالجة ما حدث فيه ومن أجل وضع خريطة إعلامية مستقبلية، نظرًا أنه مكون الرأي العام.

وأضاف خلال مشاركته في ثاني الجلسات الوطنية التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، أن دور الأحزاب في هذه المرحلة الانتقالية، يجب أن تُشكل منها كتل سياسية للمستقبل، ويصبح هناك أنواع من كافة التوجهات السياسية، موضحًا أن الأحزاب بها موروث، وهو وجود الحزب الواحد الحاكم.

وتابع: "من المفترض أن الأحزاب تُعاون المجتمع للنهوض به، ولا تنتظر دور الحكومة فقط، وأقترح تشريع أن الأحزاب التي لا تنول ثقة الشعب يتم حلها، وهذا التشريع سيجعل الحزب الحقيقي هو من يحصد مقاعد في البرلمان".

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وعن الانتخابات المحلية، أشار "وهدان" إلى أنها عصب الحياة السياسية، وأن كل عضو محلي سيكون مسؤول عن 60 ألف مواطن، وهو ما سيخفف الحمل على نائب البرلمان الذي يتحمل الخدمات الفردية بجانب التشريعات.

واستطرد وكيل البرلمان، بأن إعداد وتثقيف الشباب لكي يكون عضو مجلس محلي عامل هام، بالإضافة إلى الترسيخ لحياة سياسية بها مشاركة حقيقية، مؤكدًا ضرورة وجود نظام القوائم المعمول به في أنحاء العالم؛ لكي يكون لها دور في جذب العلماء، والذين لا يعرفهم الشارع وليس لديهم أرضية لديه.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.