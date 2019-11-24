مصر | اختفاء شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بطنطا

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اختفى شخصين داخل حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار، داخل منزل في منطقة القرشي، بمدينة طنطا، ما أثار استغراب أهالي المنطقة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من الواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط 2 في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.



وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخصين فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور على أي منهما، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.