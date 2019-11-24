مصر | عاجل.. للخلاف على حصيلة بيع توك توك.. جزار وسائق يقتلان صديقهما بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. للخلاف على حصيلة بيع توك توك.. جزار وسائق يقتلان صديقهما بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على جزار وسائق قتلا صديقهما للخلاف على حصيلة بيع توك توك في دمياط.

تلقى مركز كفر سعد بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لذكر في العقد الثاني من العمر عبارة عن هيكل عظمى بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية "محاطه بسور مهجورة" كائنه بناحية كفر سعد البلد دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن دمياط إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك " 20 سنة مقيم بذات الناحية" وأن وراء إرتكاب الواقعة صديقين له وهما جزار 22 سنة، وسائق توك توك 21 سنة، مُقيميان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائي بأمني (دمياط - الشرقية) أسفرت عن ضبطهما الأول بنطاق أمن الشرقية والثانى بنطاق أمن دمياط.

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وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة إرتباطهما بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وإتفاقه معهما على بيع التوك توك قيادته "ملك سائق 64 سنة مُقيم بذات الناحية "، وإقتسام ثمنه فيما بينهما وتوجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيعه لآخر " 30 سنة مُقيم بالإبراهيمية بالشرقية" نظير مبلغ 6 آلاف جنيه.

وعقب ذلك اختلفا مع المجني عليه حول تقسيم المبلغ المالي حصيلة بيع التوك توك فإتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والإستيلاء على المبلغ المالى.

وأضافا المتهمان بقيامهما بتاريخ 3 سبتمبر الماضي "يوم إرتكاب الواقعة"، بالتوجه إلى مكان العثور على الجثة بزعم اقتسام المبلغ المالي وباغتا المجنى عليه وقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجارة فأوديا بحياته وتركاه بذات المكان واستوليا على المبلغ، تم بإرشاد المتهمان ضبط التوك توك.