شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» عن رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان: «نحتاج لزرافة وخرتيت والفيل بـ300 ألف دولار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنه تقرر رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة إلى 65 جنيه فقط يوم الثلاثاء، على أن تظل بسعرها الثابت 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع.

وقالت منى محرز في مداخلة هاتفية، إن الإجراء لن يؤثر على جمهور الحديقة، وأن الحديقة شهدت اليوم الثلاثاء اقبالاً كبيرًا من رحلات المدارس، بعد رفع الأسعار فعليا إلى 65 جنيها للتذكرة.

واكدت محرز أن العائد سوف يعود بالنفع للجمهور، وأن الحديقة تحتاج على الأقل إلى 50 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى، خاصة وأنه لايوجد تطويرمنذ سنوات طويلة تصل إلى 60 عاما.

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وقالت نائب وزير الزراعة إن الحديقة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير المتحف فقط خلال الفترة الأخيرة، وزيادة دورات المياه ولكن ليس بالشكل الكافى والمرضى، موضحة أن دخل الحديقة غير ثابت، وتعاني الحديقة من ارتفاع مصروفاتها خاصة أسعار تغذية الحيوانات، بالاضافة إلى تكاليف فواتير المياه والكهرباء.

وأوضحت منى محرز أن الحديقة تحتاج إلى دعمها بحيوانات غير موجودة، قائلة: «نحتاج إلى زرافة وفيل وخرتيت، وسعر الفيل يصل إلى 300 ألف دولار».

وأكدت محرز أن رفع سعر التذكرة يوم الثلاثاء يأتى من أجل تطوير الحديقة سعيا لدخولها التصنيف العالمى لحدائق الحيوان، وتطوير بعض بيوت الحيوانات للعودة إلى الوضع والتصنيف العالمى وتغطية الحيوانات الناقصة، مشيرة إلى بدء السعى لمبادلة بعض انواع الحيوانات المتوفرة في الحديقة والحصول على أخرى غير موجودة.

وكشفت محرز عن وجود مخطط لإنشاء أكثر من حديقة في العديد من المناطق، حتى يجد الملايين متنفس لهم، خاصة وان الحديقة تعليمية بالاضافة إلى دورها الترفيهى، نافية وجود مخطط لإغلاق حيوانات الجيزة.