شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خضير: مصر بوابة جذب الاستثمار لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن تدشين منتدى إفريقيا 2019 هو منصة تم تدشينها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 4 سنوات، والتي تؤكّد أن مصر هي بوابة جذب الاستثمار لإفريقيا وتؤدي دورًا فعالا في القارة السمراء.

وأضاف «خضير»، خلال حوار تليفزيوني، أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية أن تحيي دورها الجوهري داخل القارة السمراء وهذا ما كانت تسعى إليه القيادة السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي طالب خلال المنتدى المستثمرين بالاستثمار في إفريقيا وليس فقط في مصر.

وأشار الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الاستثمار في أفريقيا هو بمثابة استثمار داخل مصر وهي جزء من رؤية متكاملة للتمنية في مصر وفي إفريقيا، مؤكدا أن مصر تسعى جاهدة لحل جميع المشكلات التي تعاني منها القارة السمراء.