شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لإجراء ولادة قيصرية وقلب مفتوح في توقيت واحد لسيدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح وحيد عثمان، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الإسكندرية، تفاصيل إجراء عمليتي ولادة قيصرية وقلب مفتوح لمريضه في آن واحد، حيث إنه كان رئيس الفريق الطبي الذي أجرى عملية القلب.

وقال «عثمان»، في مداخلة هاتفية، إن السيدة جاءت إلى مستشفى «الشاطبي» في حالة صحية صعبة وكانت على وشك الولادة، وعند إخضاعها للكشف الطبي تبين أنها تعاني من مشكلة كبيرة في شريان القلب، مما أدى إلى ضعف حاد بعضلة القلب ووصل كفاءة عضلة القلب 25%، مما عرض الشريان للانفجار في أي لحظة.

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وأوضح رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أنه تم نقل المريضة من مستشفى «الشاطبي»، إلى مستشفى الجامعة الجديدة بالإسكندرية، وتم عمل إجراء عملية ولادة قيصرية من خلال فريق طبي من قسم النساء والولادة، وتمت الولادة، وتسليم الطفل لفريق طبي خاص بالأطفال حديثي الولادة.

وتابع: «اتفقل الجرح بتاع البطن، وبعد 4 ساعات تقريبا تم عمل عملية القلب المفتوح، وتم الانتظار أربع ساعات حيث إن المريض الذي يخضع لعملية القلب المفتوح يتم اعطاء له أدوية مسيلة للدم، فالأربع ساعات دول عشان نتأكد أن جرح البطن مش هينزف أو جرح الرحم مش هينزف، المريضة خرجت بسلام النهاردة وعلى يديها ابنتها».

وواصل: «لو كانت المريضة اتعمل لها عملية القلب المفتوح قبل الولادة القيصرية كان الجنين سيتوفى، ولكن الحمد لله المريضة خرجت بسلام هي وابنتها، وعملنا موجهات صوتية على عضلة القلب ولاقينا الأمور تحسنت تماما، العملية دي لو اتعملت في أي مستشفى خاصة في مصر على قدها كانت تكلفت 300 ألف جنية على الأقل، إنما المريضة لم تتكلف أي مليم».