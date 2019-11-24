شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الزناتي: نستعد من الآن لاستقبال منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور حسين الزناتي، الخبير التعليمي في اليابان والمشرف على 14 مدرسة هناك، الشعب المصري ومنتخب مصر الوطني تحت سن 23 سنة بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث قال «أبطال مصر الكرام شرفونا بشكل غير عادي».

وأضاف «الزناتي»، خلال مداخلة هاتفية، أنه سيكون هناك استعدادات من قبل المصريين في اليابان لاستقبال بعثة منتخب مصر تحت سن الـ 23 سنة في اليابان، مستطردًا :«أتواصل مع المدارس ونجهز للترحاب للمنتخب الأولمبي».

وأشار الخبير التعليمي في اليابان، إلى أن منتخب مصر والبعثة المصرية بشكل كامل لن يشعروا بالغربة في طوكيو، حيث إن هناك عدد كبير من المصريين في اليابان، كما أن السفارة المصرية ستكون متواجده مع البعثة، فضلًا عن أن الشعب المصري له معزة خاصة عند الشعب الياباني.