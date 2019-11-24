شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الوطنية للإعلام» والحكومة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سُبل تنشيط التعاون الإعلامي.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية.

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وأشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية التي يعشقها ويتابعها جموع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مصر هي قلب العالم العربي ومنارته الثقافية.

وناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الاعلامية المشتركة، وأكد «زين» دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية.

وأبدى «زين» اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي.