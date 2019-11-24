شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: الوطن تضحية وفداء.. ومعركتنا ضد أهل الشر طويلة ومستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا «ليس لنا وطن بديل، وليس لنا معركة إلا الدفاع عن هذا الوطن، الذي هو مجموعة قيم ومبادئ وأخلاقيات وتضحية وفداء وعمل وحب وأغنية، وليس مجرد كلمات تدرس في كتب التاريخ، أو مجرد أغنية فقط».

وأكد «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الأحد، أن أهل الشر دائمًا على غير وفاق مع الوطن، ويسعوا للوصول لنقطة حرجة في هذا الوطن يؤدي في النهاية لتفكيك الدولة، وخلق وانتاج شائعات على الدوام لخفض منسوب الأمل وإشاعة جو من الإحباط.

وتابع، أننا نخوض معركة بين أهل الخير وأهل الشر، وأهل البناء وأهل الهدم، وهذه المعركة طويلة ومستمرة، ويقودها إناس ضحوا بأرواحهم من أجل بناء الوطن، وفي الجانب الأخر اهل الشيطان الذين يقفوا حائلًا أمام المعمرين المخلصين لأوطانهم.