شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ«التنمية الأمريكية» فرص تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بولر، في القاهرة.

وأكّد «بولر» مجددًا أهمية شراكة الولايات المتحدة الإستراتيجية القوية مع مصر، وأكّد التزام المؤسسة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقد تبادل بولر وجهات النظر خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء مدبولي حول القضايا الاقتصادية الإقليمية، وناقشا الفرص لتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة في مصر وعبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) هي بنك التنمية الأمريكي، وتقيم المؤسسة شراكات مع القطاع الخاص لتمويل حلول لأكثر التحديات المهمة التي تواجه العالم النامي اليوم، من خلال العمل مع الشركات، نستثمر في المشاريع التي تخلق وظائف وفرص في الأسواق الناشئة، بما في ذلك تشييد البنية التحتية الحيوية ودعم ونشر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير التمويل للشركات الصغيرة، لاسيما للنساء ورائدات الأعمال، وتدعم أنشطة المؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية من خلال المشاركة في المشاريع التي تحقق الاستقرار الاقتصادي، وتحمي السيادة، وتضمن الشفافية. تلتزم استثمارات المؤسسة بمبادئ سامية وتحترم البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال.