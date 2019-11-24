شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي بتكلفة 24 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، محطة قلين للغاز الطبيعي ( محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة )، بتكلفة 24 مليون جنيه، ويستعرض خطوات تشغيل المحطة بالخطوط الرئيسية والشبكات حتى الوصلات المنزلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 63 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة عمل محضر إنضمام بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للكهرباء ومديرية الطرق، والشركة المصرية للإتصالات، وشركة ترانس جاس للتنسيق الكامل بين هذه الجهات قبل إجراء أعمال الرصف حرصا على المال العام وضماناً لاستمرار أعمال الرصف فترة أطول، وجدول زمني لتنفيذ الأعمال ولصالح خدمات المواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح محطة قلين للغاز الطبيعي ( محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة ) بتكلفة 24 مليون جنيه والتي تغذى مدينة قلين وحي قلين البلد وتوابعها بسعة 10 آلاف م3/ساعة والمكونة من «وحدة فلترة للغاز، ووحدة قياس، ووحدة إضافة رائحة، ووحدة تخفيض للضغط»، والتي تعمل بنظام التسخين الحراري الكهربائي، لافتاً إلى أن المحطة يتوفر بها منظومة إطفاء آلي كامل (خزان مائي سعة 800 م3)، مضيفاً أن مصدر التغذية بالمحطة هو خط غاز شبشير/المحمودية قطر 28 بوصة وتم تنفيذ المأخذ عليه بنظام الثقب على الساخن بقطر 6 بوصة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على موافقته لمد خدمة الغاز الطبيعي لـ 4 مدن جديدة «بلطيم، الرياض، الحامول، سيدي سالم»، بالإضافة إلى المرحلة الثانية لمدينة فوه.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، تزايد أعداد المتعاقدين على خدمة الغاز الطبيعي بالمحافظة، والذي وصل إلى 114 ألف، بمراكز «كفرالشيخ، دسوق، قلين، فوه، بيلا، برج البرلس»، من إجمالي المستهدف لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي والتي تصل إلى 155 ألف عميل بحلول عام 2022م.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه جاري توصيل الغاز الطبيعي لمدن الحامول والرياض وسيدي سالم وبيلا، والمرحلة الثانية بفوه طبقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المراحل المقترحة، وتضمن «المرحلة الأولى تشمل»الحامول الجرايدة«بطول 16 كم خلال العام المالي 2019-2020م، والمرحلة الثانية تشمل»الرياض وسيدى سالم«بطول 19كم خلال العام المالى 2020-2021م، والمرحلة الثالثة تشمل»الرياض وسيدى سالم«بطول 19كم خلال العام المالى 2022-2023م.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة الرابعة تشمل «بيلا والحامول» بطول 21 كم خلال العام المالى 2022-2023م، لافتاً أنه يتم تنفيذ أطوال خطوط البولى إيثيلين لتلك المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

وتابع، أنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بالمدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمناطق ذات الكثافة السكانية، مكلفاً رؤساء المدن بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات حتى يتم توصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من المنازل في أقرب وقت.

جاءت الزيارة بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس شريف حماد، مدير عام شركة ترانس جاس للغازات الطبيعية منطقة كفرالشيخ، والمهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والمحاسب أحمد زيدان، مدير الشؤون الإدارية بترانس جاس، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والدكتور عمرو دوير، والدكتور أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة قلين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للمهندس شريف حماد، مدير عام شركة ترانس جاس للغازات الطبيعية منطقة كفرالشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، على سرعة إدخال الغاز الطبيعي للمناطق المستهدفة بالخدمة وتنفيذ خطة الدولة لتحسين الخدمات للمواطنين بكفرالشيخ.

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي