جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب هواتف محمولة وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها والأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و 1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة ، وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة والحقن البيطرية ، وكمية من مستحضرات التجميل وكمية من الملابس الشخصية الجديدة والمستعملة مخبأة بأماكن يصعب إكتشافها داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بهم. واشترك في الضبط كل من أحمد حلمى ومحمد عفيفى وشعبان عبدالله وحافظ صفوان ومحمد محروس ومحمد السمان والحسين سيد وعاطف على مأمورى الحركة و صفوت حمدان و ألفريد منير مأمور التعريفة تحت إشراف محمد يحيى مدير إدارة تفتيش الركاب و فتحى عبدالتواب مدير إدارة حركة الوارد بسفاجا. Advertisements وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 339 ألف و 176 جنيه . قرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابه العامه لسفاجا .

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