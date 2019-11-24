اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها توجيه الرئيس السيسى بمواصلة جهود التنمية فى سيناء، وإطلاق البنك المركزى يطلق مبادرة للتحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى، وتحذير الأرصاد من تخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة غدا. Advertisements

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