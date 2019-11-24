شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مبادرة للتحصيل الإلكترونى ستقضى على ظاهرة تأخر سداد الأقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مبادرة التحصيل الإلكترونى، يتقضى على ظاهرة تاخر سداد الأقساط، واختفاء الطوابير داخل البنوك لسداد الاقساط.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن خدمة السداد متاحة طوال الـ24 ساعة دون القيد بساعات العمل، مشيرة إلى أن هناك نحو 230 ألف عميل سيستفيدوا من هذه المبادرة.

وأكدت أنه مع التطور التكنولوجى كان لزاما على صندوق الإسكان الاجتماعى أن يساير العصر، وان يقدم خدمات جديدة لمساعدة عملاء أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، للاستفادة من التحول الرقمى والشمول المالي.

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وأوضحت أن الخدمة تقدم تيسيرات عديدة للعملاء محدودى الدخل، وكذلك كافة العملاء المتعاملين مع وحدات وزارة الإسكان سواء إسكان اجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر، موضحة أن تقديم الخدمة سيكون اول الشهر المقبل، مع البدء بأكبر 5 بنوك، تتعامل مع الصندوق الإسكان الاجتماعى من أصل 22 بنكا وشركة تمويل عقارى.

وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مبادرة للتحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

تأتى المبادرة فى إطار تحقيق أهداف المجلس القومى للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصرى، حيث تساعد الخدمة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلًا من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.