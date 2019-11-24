شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حفرة على شابين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت حفرة على شابين فى منطقة القرشى التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، إثر سقوطهما فى حفرة داخل منزل أثناء التنقيب عن الآثار، وسط حالة من الذهول التى أصابت سكان المنطقة، انتقلت الأجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية، للبحث عنهما وسط غموض حول اختفائهما داخل الحفرة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط شابين فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة القرشي.

وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين وجود حفرة بعمق كبير داخل المنزل، وتم شفط المياه منها بحثا عنهما وتبين اختفائهما وعدم وجود أى آثار لهما بداخلها، ويكثف رجال المباحث والانقاذ جهودهم لكشف غموض اختفائهما.