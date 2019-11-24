شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 111 متهما سنة مع الشغل بقضية "كتائب حلوان" بتهمة إهانة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالحبس سنة مع الشغل لـ 111 متهما، فى اتهامهم مع آخرين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، بتهمة إهانة المحكمة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.