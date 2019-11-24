شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أسعار دخول حديقة الحيوان لـ65 جنيها للمدارس الدولية واللغات كل ثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فتح أبواب الحديقة يوم الثلاثاء من كل أٍسبوع للمجموعات الخاصة من مدراس اللغات والمدارس الدولية والمجموعات الخاصة بسعر 65 جنيها للفرد من هذه المجموعات، مع استمرار السعر الحالى لدخول الحديقة فى باقى أيام الأسبوع وهو 5 جنيهات فقط وذلك مراعاة للفئات البسيطة من الزوار واستغلال يوم الإغلاق وهو الثلاثاء فى توفير زيارات ذات طبيعة خاصة لهذه الفئات.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس حدائق الحيوان بوزارة الزراعة: إن القرار يستهدف توفير زيارات خاصة لمجموعات من الأفراد وطلاب المدارس الدولية للاستمتاع بالحديقة فى يوم الثلاثاء بعيدا عن الازدحام خلال الأيام العادية التى يرتاد خلال زوار الحديقة من مختلف الفئات والمحافظات بعد عدة مقترحات للاستفادة من يوم الإغلاق.

وأضاف رجائى فى تصريحات صحفية، الأحد، أن القرار يستهدف الاستفادة من هذه الموارد فى رفع كفاءة الحديقة وتطويرها بما يخدم زوارها على مدار الأسبوع مع مواصلة الالتزام بالأسعار السابقة وهى 5 جنيهات لدخول الزائر فى جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء.