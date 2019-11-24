شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: منصة «الاهرام الرقمية» تحتوي 6 ملايين صورة نادرة تحكي تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المنصة الرقمية لمؤسسة تعتمد على أسلوب البث المتعدد للوثائق، حيث إنها تحتوي على 18 إصدارا للأهرام .

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنصة تحتوي على كبار كتاب الأهرام وكتاباتهم، وكل انفردات الأهرام .

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وتابع أن المنصة تحوي كذلك كنوز الأهرام، وهي 6 مليون صورة تحكي تاريخ مصر، وكتابات العظماء ومذكرات الرؤساء مثل الرئيس السابق محمد أنور السادات ، ومذكرات هيكل التي وعدت زوجته بإهدائها للأهرام، ونسخ من كل أعداد الأهرام السابقة.

وأوضح أن التليفزيون التفاعلي المزمع إنشاؤه سيكون بوابة لكل القراء الذين يريدون التعاون مع الأهرام وكذلك وسيلة انفتاح على السوشيال ميديا. لافتا إلى أن سيكون هناك برتوكول مع الفضائيات لربط المشاهد بما يجري، وعرض البرامج وعرض كل ما يدور في العالم بالصوت والصورة.

وأكد جبر ان الصحافة القومية موجودة ولها دورها، وتوزع بأعداد كبيرة عكس ما يروج البعض، حيث إن عدد الجمعة من الاهرام يوزع تسع أضعاف أكبر صحيفة مستقلة في مصر.

ونوه جبر إلى أن تصميم المنصة من إبداع أحد شباب الاهرام، والشركة المسؤولة عن الأونلاين يقوم ععليها شباب تفوقوا على كبرى الشركات المستحوذة على السوق في هذا المجال.