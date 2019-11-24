شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. استعدادات مكثفة لبدء موسم العمرة وصدور الباركود للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركات السياحة استعداداتها المكثفة لبدء موسم العمرة الجديد والمقرر له الإثنين، حيث واصلت الشركات تسجيل بياناتها على بوابة العمرة التى بدأت العمل استعدادًا لانطلاق الرحلات، وأصدرت البوابة الباركود الخاص بأول مجموعة معتمرين تابعين لشركة سياحية.

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وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات والمستشار التنفيذى لبوابة العمرة، إن كل الجهات المتعلق عملها بالبوابة أنهت استعداداتها للموسم، مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تنسيقًا على أعلى مستوى لإطلاق البوابة ونجاح عملها. وأضاف أن أهم تلك الاجتماعات تمت مع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، والتى أبدت تعاونًا كبيرًا لإنجاح الموسم وتدريب الضباط على القراءة الإلكترونية للباركود الخاص بكل معتمر استعدادًا لسفره.

وطالبت غرفة شركات السياحة، أعضاءها، بسرعة الانتهاء من تسجيل بياناتها على بوابة العمرة، تمهيدًا لبدء العمل من خلالها، وأشارت الغرفة فى كتاب دورى لشركات السياحة إلى جاهزية البوابة لاستقبال بيانات الشركات المنظمة رحلات العمرة هذا العام من خلال الرابط tourism.egyptumrah.com، فى إطار الإجراءات التنفيذية لانطلاق رحلات العمرة للموسم الجديد، وفى ضوء استمرار جهود الغرفة لرعاية مصالح الشركات والمعتمرين.

وقالت إنه تم إخطار شركات السياحة بالشركات التى تقدمت لتنظيم العمرة هذا العام وبلغ عددها 1833 شركة استوفت شروط تنفيذ الرحلات، ومن المنتظر تسجيلها جميعا على البوابة ونشر برامجها المختلفة للعمرة حتى يتمكن المواطن من الدخول على البوابة والاختيار من الشركات المسجلة وبرامجها للعمرة. وأشارت الغرفة إلى خطوات تسجيل البيانات على البوابة، حيث يقوم المسؤول بالشركة بإدخال اسم المستخدم الخاص بالبوابة وهو عبارة رقم ترخيص الشركة، أما بالنسبة لكلمة المرور فهى نفسها الخاصة بحساب الشركة على موقع وزارة السياحة، وبعد الانتهاء من عملية الدخول يتم استكمال كل البيانات الموضحة على الشاشة والخاصة «اسم الشركة- الفئة- عضوية الأياتا- البريد الإلكترونى». تعد البوابة هى المنصة الإلكترونية لتنظيم رحلات العمرة، فى إطار حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩. وتهدف بوابة العمرة لتنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكل الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.