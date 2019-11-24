شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسن حسني عن شائعة وفاته: لكل أجل كتاب يا جماعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان حسن حسني عن تعجبه من مروجي شائعة وفاته، قائلًا: «اللي بيطلع الإشاعات دي بيستفيد إيه، غير إنه خلى ولادي يجولي الساعة واحدة ونصف ليلًا، وما رضيوش يمشوا إلا لما شافوني»، مضيفًا: «ليه يخض ولادي حرام عليه طبعًا هيستفيد إيه».

وأضاف «حسني» مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، أن الترويج لشائعة وفاته لم تكن المرة الأولى بل أنها المرة الرابعة، متابعًا: «لكل أجل كتاب يا جماعة وأنا لسة وقتي مجاش، ولما ييجي وقتي هتكل على الله، ليه بس بيعملوا كدة».

وأكد أنه يعكف الفترة الحالية على قراءة عدد من سنياريوهات لعدد من الأعمال الرمضانية، ولكنه لم يستقر بعد على أي عمل للمشاركة في السباق الرمضاني.