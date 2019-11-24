شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لـ«المرأة العربية» في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، برئاسة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية.

وانعقد المجلس الذي يتشكل من السيدات الأول للدول الأعضاء في المنظمة أو من ينوب عنهن في القاهرة، بحضور رفيع المستوى من وفود رسمية للدول الأعضاء ومن جامعة الدول العربية.

وترأس المجلس في دورته الحالية الجمهورية اللبنانية، حيث تكون رئاسة المجلس لمدة عامين بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعتمد في جامعة الدول العربية، وتلتئم اجتماعات المجلس الأعلى في دورة عادية مرة كل سنتين.

وقالت «كلودين»، في كلمتها في الجلسة الافتتاحية، إن زخم الطاقة التغييرية التي حملتها اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة، هي الطاقة التي تختزنها النساء العربيات في جميع الربوع العربية والتي لها أن تدفع الوطن العربي إلى الأمام للبرهان عن حيوية الشعب.

وأكدت أن نساء وفتيات المجتمع العربي يحملن رايات النهوض. وأن التطورات التي جرت في الفترة الأخيرة في عدد من البلدان العربية أظهرت الدور الإيجابي والرئيسي للنساء الذي يجب أن يقمنّ به بهدف تحقيق التحولات الاجتماعية. وهذه التحولات هي التي من شأنها أن تعمل سلمياً على نقل المجتمع من حالة الركود الاقتصادي والسياسي والثقافي إلى حالة من الحيوية الخلاّقة النابضة باندفاعه الشباب والشابات.

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وأثنت «كلودين» على جهود كل النساء العربيات اللواتي يقمن، كل واحدة حسب البيئة التي تتواجد فيها وحسب الظرف الذي تعيشه، بمواجهة الصعوبات لتحسين شروط حياتها وحياة الذين يحيطون بها.

وثمنت «كلودين» فعاليات المؤتمر السابع للمنظمة الذي رأسته واستضافته سلطنة عمان، ديسمبر 2018، بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، موضحة أنه نجح في استخلاص للدروس المستفادة من التجارب القائمة في المغرب العربي كما في المشرق في هذا المجال وأظهر كيف تتكامل أوجه التنمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كي تغدو تنمية مستدامة.

ودعت إلى وقفة تقييمية إلى المسار الذي اجتازته نساء الوطن العربي بعد مرور 40 عاما على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وبعد انقضاء 25 عاما على اعتماد منهاج عمل بيجين، وبعد 20 عاما من اعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن من جانب مجلس الأمن.

وفي كلمتها، أكدت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن اجتماع اليوم هو انتصار لنزعة البناء على نزعة التفكيك، وانتصار لحلم النساء العربيات بعمل عربي مشترك مخصص لهن، وانتصار لمأسسة العمل العربي المشترك في خدمة النساء والفتيات.

ونبهت إلى أن المرأة العربية تتعرض مباشرة للإيذاء من جراء النزاعات المسلحة وتداعياتها، مشيرة إلى تصاعد فكر يحاول تغذية النزعة المناهضة لتطور حضور المرأة وأدوارها في المجتمع.

وأوضحت أنه يتعين مضاعفة الجهود لدعم المرأة في عدة ميادين، من ذلك حماية النساء في النزاعات وتعزيز قدراتهن في إعادة الإعمار عملا بأحكام القرارات الدولية وأولها 1325 وآخرها منذ اسبوعين قرار مجلس الأمن رقم 2493، وتعزيز الأطر التشريعية لحماية المرأة والفتاة وتعزيز الآليات الخاصة بإنفاذ القوانين والتشريعات، والتمكين الاقتصادي للنساء لزيادة أعدادهن في سوق العمل والانتاج، والتمكين السياسي لهن ليدخلن إلى البرلمانات وإلى الحكومات وإلى سائر مواقع صناعة القرار للدفاع عن قضاياهن ومصالحهن وعن قضايا مجتمعاتهن، وتمكين الشباب والشابات أملا بانخراطهم في مسارات إعادة البناء وإدارة النزعات والتفاوض، والسعي إلى تفكيك الصور النمطية السلبية للمرأة في مجالات التربية والثقافة والإعلام.