شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن صندوق تأمين «الحوادث المجهولة».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يجهل كثير من أهالي المتوفين أو المصابين في حوادث الطرق السريعة حقوقهم في الحصول على تعويضات من «صندوق الحوادث المجهلة» وهو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. في التقرير التالي نتعرف على 7 معلومات عن الصندوق.
1- تم إنشاء الصندوق بموجب قانون رقم 72 لعام 2007، وذلك لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
2 -يعوض الصندوق الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
3- تتم الإجراءات عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث في موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
4- أعلن الصندوق عن عمل برنامج مواريث لصرف التعويض إلكترونيا.
5- تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق في 2015 بتعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس إدارة الصندوق وهو مستمر حتى الآن في منصبه.
6- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات
7- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
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