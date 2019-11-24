شكرا لقرائتكم خبر عن 65 جنيهًا سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء فقط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على إلغاء أجازة حديقة الحيوان المقررة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع الإعلان عن أسعار دخول خاصة لهذا اليوم سواء للمجموعات الخاصة أو طلاب مدراس اللغات والمدارس الدولية، تقدر بـ65 جنيها للفرد، مع استمرار السعر الحالي لدخول الحديقة في باقي أيام الأسبوع وهو 5 جنيهات فقط، وذلك مراعاة للفئات البسيطة من الزوار واستغلال يوم الإغلاق وهو الثلاثاء في توفير زيارات ذات طبيعة خاصة لهذه الفئات.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن القرار جاء بعد الطلبات الواردة لحديقة الحيوان من بعض المجموعات الخاصة التي ترغب في زيارة الحديقة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بعيدا عن التكدس في الأيام العادية، حيث تستهدف هذه المجموعات توفير زيارات خاصة لحديقة الحيوان والإستمتاع بها وخاصة لمجموعات من الأفراد وطلاب المدارس الدولية للإستمتاع بالحديقة بعيدا عن الإزدحام خلال الأيام العادية التي يرتاد خلاله زوار الحديقة من مختلف الفئات والمحافظات بأسعار منخفضة كثيرا عن يوم الثلاثاء.

وأضاف رجائي أن القرار يستهدف الإستفادة من هذه الموارد في رفع كفاءة الحديقة وتطويرها، بما يخدم زوارها على مدار الأسبوع، مع مواصلة الالتزام بالأسعار السابقة وهي 5 جنيهات لدخول الزائر في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء.