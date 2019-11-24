شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف توتر العلاقات بين باريس والدوحة والسبب صفقة سلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية كشفها عن تحركات غامضة لتنظيم الحمدين، واتباعها سياسات ملتوية قد تُربك العلاقات الثنائية الجيدة نسبيًا بين فرنسا وقطر فى بعض المجالات، وذلك بسبب صفقة ضخمة أعلن عنها قبل عامين، ومن المقرر الإعلان عنها رسميًا فى الشهر المقبل.

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وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن السلطات الفرنسية تشعر بالقلق بسبب صفقة توريد 300 عربة مدرعة من طراز "في.بي.سي.أي" إلى قطر، قدرت قيمتها بأكثر من مليار ونصف يورو، وتم الاتفاق على بعض بنود الصفقة وفقًا للصحيفة، خلال زيارة الشيخ تميم بن حمد الأخيرة لفرنسا ولقائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورغم أنه يتقرر الإعلان عن الصفقة رسميًا فى الشهر المقبل، إلا أن الدوحة تُجرى محاولات غامضة للحصول على مدرعات ومعدات أخرى من دول منافسة مثل ألمانيا.

وأوضح موقع قطريليكس، أنه فى إطار مساعى تنظيم الحمدين المستمرة للتسلح وإنفاق الأموال الطائلة على الواردات العسكرية أملا فى تعزيز قوتها وقدرتها العسكرية، وفى ظل سوق تنافسى وعلاقات متذبذبة، يبدو أن الدوحة لم تحترم اتفاقها مع باريس، حيث تعتزم إبرام صفقات عسكرية مع شركات عسكرية ألمانية منافسة مثل "راينميتال وكراوس مافاي"، حيث من المرجح أن تخل الدوحة باتفاقها مع باريس لكنها لا تجد سببا واضحا، متسائلا: إذا كان السبب وراء سلوك النظام، هو فتح تحقيقات ووجود عدد من القضايا فى فرنسا ضد ناصر الخليفى مدير نادى باريس سان جيرمان، والمقرب من تميم بن حمد، أم هو مجرد تكتيك للتفاوض والخداع الذى يدركه القطريون.