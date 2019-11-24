شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. السيسى يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتحذير هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لا سيما من خلال المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى، والتى من شأنها زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء، وكذلك توفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومى.





حذر مركز التطعيمات القومى من مضاعفات الإنفلونزا خاصة مع زيادة برودة الجو وطالب المواطنين بتوخى الحذر والبعد عن مسببات انتقال المرض.





أمر النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق، لعدم الجريمة؛ وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها.

ارتفاع ملحوظ ومؤقت بالحرارة تتعرض له البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوى يؤثر على ليبيا والصحراء الغربية يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.



أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مبادرة للتحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.





نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.





سلطت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية الضوء على استمرار أعمال البناء فى المتحف المصرى الكبير الذى تسعى مصر لافتتاحه فى أكتوبر العام المقبل، وقالت فى تقرير لجيمس ستيوارت إن القاهرة تأمل أن يكون هذا المتحف تغييرا لقواعد اللعبة فيما يتعلق بعلم المصريات، حيث سيكون أكبر متحف أثرى فى العالم.

Advertisements





كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة ضبط ربة منزل وعامل أثناء محاولتهما التخلص من جثة بـترعة المريوطية اليوم الأحد، أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة بالمتهمة، بعد أن ادعى قدرته على علاج ابنها العاجز عن الكلام، واستمرت فى التردد عليه حتى نشأت علاقة بينهما.







الخدار هو اضطراب يسبب نوبات مفاجئة من النوم العميق، يمكن أن تحدث هذه الحلقات في كثير من الأحيان وفي أوقات غير مناسبة على سبيل المثال أثناء التحدث أو الأكل أو القيادة على الرغم من أن نوبات النوم يمكن أن تحدث في أي وقت.





شهدت فرنسا منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم، حالة من الطقس السئ الذى ضرب شرق البلاد بعنف، وتسبب فى عدد من الكوارث كان أهمها وفاة شخصين حتى الآن، بالإضافة إلى قطع الطيار الكهربائى عن أكثر من 4500 منزل.





حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى على تقديم التهنئة إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج الهلال بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا.





أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الأحد، بصفة رسمية عن تعديلات على مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من الجولة الرابعة لدور المجموعات.





أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قوائم المرشحين لجوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 ، وتضمنت 7 نجوم من مصر، ما بين لاعبى المنتخب الوطنى ونجوم الدورى المحلى، وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وفرجانى ساسى لجائزة لاعب العام، وعلى معلول وطارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسي أيضاً، والأوغندى إيمانويل أوكوى لاعب الاتحاد السكندرى لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، بالإضافة إلى السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والأهلي السعودي الحالى لجائزة أفضل مدرب بعدما قاد الأبيض للتتويج بالكونفدرالية الأفريقية.



