فيديو وصور.. فيضانات فرنسا تغمر الأنفاق وتغرق برج إيفل والسيارات والمنازل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فرنسا منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم، حالة من الطقس السيئ الذى ضرب شرق البلاد بعنف، وتسبب فى عدد من الكوارث كان أهمها وفاة شخصين حتى الآن، بالإضافة إلى قطع الطيار الكهربائى عن أكثر من 4500 منزل. وتسببت فيضانات شرق فرنسا فى غرق العديد من السيارات لارتفاع منسوب المياه وبشكل خاص الأنفاق. Advertisements وشنت إدارة الحماية المدنية فى فار والب ماريتيم اكثر من 98 عملية إنقاذ لضحايا الفيضان والسيول، وشارك فى العمليات اكثر من 1700 عنصر. وفيما يلى شاهد الفيضانات التى ضربت فرنسا: وفيما يلى شاهد الفيضانات التى ضربت فرنسا:

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