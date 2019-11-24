شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. من موقع الجريمة هكذا تسلل الفرارجى إلى منزله وقتل زوجته بدم بارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلل "الفرارجي" صاحب الـ41 عامًا إلى منزله من شباك المطبخ بعدما فشل فى دخوله أثر إحكام زوجته إغلاق الباب خوفًا منه، واحتضنت أطفالها الصغار، وفى يده "سيف" وما أن شاهد زوجته التى باتت تصرخ فى وجهه ليرحمها، حتى انقض عليها وسدد لها عدة طعنات نافذة حتى خارقت قواها وسقطت على الأرض غارقًا فى دمائها.

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ويرصد فيديو ”الخليج 365” تفاصيل اليوم الدامى الذى نفذ فرارجى جريمة قتل زوجته بمنطقة فيصل أمام ابنائه بسبب خلافات بينهما، وكيف تسلل داخل المنزل بعد إحكام زوجته الباب وفر هاربًا، والمكان الذى لفظت فيه الضحية أنفاسها الأخيرة.

المتهم تسلل إلى داخل المنزل عبر المواسير وكسر شباك المطبخ، ودلف إلى الداخل، فى ذات الوقت التى كانت زوجته تصرخ فى الداخل وتستغيث بالجيران من أجل أن ينقذوها من يده دون جدوى، حتى وجدت نفسها أمام وحش كاسر أنهى حياتها فى ثوانً معدودة، وفر هاربًا تاركًا خلفه جريمته وابنائه الذين شاهدوا والدتهم تموت أمام أعينهم بفعل أبيهم.