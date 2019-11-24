وزير الأوقاف: بذلنا مجهودًا كبيرًا في إعداد مقترح جلسات "الشأن العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جهدًا كبيرًا بُذل في إعداد مقترح جلسات مؤتمر "الشأن العام"، والذي يأتي بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف.
وأضاف خلال افتتاحه لثاني جلسات الحوار الوطني حول مؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم الأحد، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعداد لمؤتمر الشأن العام، لم يكن فيما يخص الشأن الديني فقط، ولكن الشأن العام بجميع مفاهيمه، السياسي والاقتصادي والرياضي والديني والاجتماعي، مؤكدًا أنه تواصل مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في عدة جلسات، للوصول للصيغة الأولى لتصور مقترح حول جلسات المؤتمر والمحاور التي تُناقش فيه.
وتابع: "سنناقش كل ما يخص الشأن العام، ونضع أيدينا عل الأسس المحورية للمؤتمر، ونعقد هذه الجلسات الوطنية، من أجل إضافة محاور أو تفاصيل داخلية".
وأوضح "جمعة" أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد ما مفهوم الشأن العام بمجالاته، ومن يتحدث في الشأن العام ومؤهلات من يفعل ذلك، بالإضافة إلى صنع حالة تثقيفية وتوعوية في كل المجالات بمفهوم الشأن العام، وخطورة الحديث فيه.
وشكر وزير الأوقاف، ياسر رزق على الجهد الضخم الذي قدمه في قضية المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدًا أن توقيت المؤتمر سيخضع لاعتبارات عديدة منها توقيتات الرئيس السيسي، بعد وعده بالحضور والمشاركة، بالإضافة إلى التوافق مع مؤتمرات دولية أخرى، ومراعاة مؤتمر آخر للأوقاف الذي تعده في بداية يناير.
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