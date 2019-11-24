لتجاوزهم في تلاوة القرآن.. بلاغ للنائب العام ضد 4 مقرئين (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدمت نقابة قراء القرآن الكريم، ببلاغ إلى النائب العام، ضد بعض القراء، بسبب التجاوزات في التلاوة.

وتضمن البلاغ الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، إحالة القراء "ممدوح إبراهيم عامر و"جابر يحي محمود عثمان"، و"أحمد عوده عمرو عودة"، و"هشام سمير عنتر"، إلى النائب العام، بسبب الإصرار على عدم الالتزام بأحكام تلاوة القرآن الكريم، والتركيب والخلط في آياته.

وقال الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، إن النقابة خاطبت القراء المحالين للتحقيق للحضور إلى مقرها، في السابع من ديسمبر المقبل، للتحقيق معهم بشأن من نسب إليهم من اتهامات.

وأضاف "حشاد"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن النقابة لديها بعض مقاطع الفيديو التي تثبت تجاوز القراء المذكورين في التلاوة، وإخلالهم بأحكام التجويد، ومن ثم قرر مجلس الإدارة إحالتهم للنائب العام.

Advertisements

وأشار نائب نقيب القراء، إلى أن النقابة يحق لها محاسبة غير الأعضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، طالما ثبت تجاوزهم في حق كتاب الله، مشيرًا إلى أن النقابة ليست ضد أحد، لكنها تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام التلاوة.

وتابع: "حال حضور القراء المحالين إلى النائب العام لمقر النقابة، والتعهد بعدم التجاوز في التلاوة مرة أخرى، سيتم سحب البلاغات المقدمة ضدهم".

من ناحيته قال القاريء ممدوح عامر، إن نقابة القراء لم تخاطبه حتى الآن بقرار إحالته للتحقيق، أو النائب العام.

وأضاف عامر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن نقابة القراء لا يحق لها محاسبته، لأنه ليس عضوًا فيها، ولا يحق لها إحالته إلى النائب العام، متابعا: "إذا تمت دعوتي لحضور التحقيق في النقابة لم ولن أذهب".