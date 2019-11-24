بالصور- البابا تواضروس يشارك في العرض الخاص لفيلم "الأنبا أبراهام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، إلى قاعة مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمشاركة في العرض الأول والخاص لفيلم "الأنبا أبراهام- مصباح أورشليم المنير". والفيلم يعرض سيرة حياة الأنبا أبراهام مطران كرسي أورشليم والشرق الأدنى المتنيح، والذي توفى عام 2017.

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