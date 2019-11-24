الزراعة: تذكرة حديقة الحيوان بـ65 جنيهًا كل ثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا، يوم إجازة الحديقة، في الثلاثاء من كل أسبوع، مضيفة أن سعر التذاكر باقي الأيام سيظل كما هو دون زيادة بواقع 5 جنيهات للتذكرة للمصريين.

وأضافت محرز لـ"الخليج 365"، أن رفع سعر التذكرة، يساعد في زيادة دخل الحديقة بدلًا من إغلاقها، بالإضافة لتوفير السيولة المالية الكافية لرفع كفاءتها وتطويرها، مضيفة: "عشان الناس تتبسط".

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وأكدت محرز، أن الحديقة تستقبل في هذا اليوم، طلابًا من مدارس أجنبية بالإضافة إلى زوار كُثر آخرين.

وتابعت: "زيادة دخل الحديقة يساهم في تطويرها وتوفير القدرة المالية لشراء حيوانات جديدة، أو توفير حيوانات كانت موجودة بالفعل ونفقت مثل الزرافة والفيلة"، موضحة أن الوزارة تدرس مع أكثر من جهة، شراء حيوانات جديدة، سواء من خلال الشراء أو عن طريقة التبادل.

ولفتت محرز إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع قدرات الحديقة، وزيادة أعداد دورات المياه فيها، وتخصيص أماكن لذوي الإعاقة، ورفع كفاء أماكن الحيوانات، طبقًا للمواصفات العالمية، من أجل الحصول على كادر عالمي لحديقة الحيوان.​