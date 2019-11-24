"احميها ليقع ابنك فيها".. مبادرة للتوعية بخطورة سرقة بالوعات الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت شركة صرف صحي القاهرة، عددًا من الجولات الميدانية بالتنسيق مع الأحياء، ضمن مبادرة "احميها ليقع ابنك فيها"، للتوعية بكيفية مواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات.

وأعلنت الشركة في بيان اليوم الأحد، تنظيم جولات ميدانية في مناطق حدائق القبة، والبساتين، والمرج، وعين شمس، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والشرابية، تم خلالهاعقد لقاءات عدة مع الواطنين للوعية بمخاطر وجود بالوعات صرف بدون غطاء، وإبلاغ الشركة أو الحي حال وجود بالوعة صرف بدون غطاء.

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وأوضحت الشركة، أن الجولات أسفرت عن نتائج جيدة، أبرزها قيام بعض المواطنين بالقبض على عدد من الشباب حاولوا سرقة أغطية البالوعات، بالإضافة إلى تراجع عدد الشكاوى التي تستقبلها الشركة حول سرقة أغطية البالوعات.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، مبادرة بعنوان "احميها ليقع ابنك فيها"، في جميع أحياء القاهرة، بهدف منع سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وبالوعات تصريف الأمطار.

كما وفرت الشركة أرقام تليفونات، يمكن من خلالها الاتصال والإبلاغ عن أماكن البالوعات بدون غطاء، ومن الأرقام الخط الساخن 175، بالإضافة لرقمي: 0225796450، ورقم للطوارئ 0225743175.​