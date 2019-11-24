برتوكول تعاون بين "البيئة" ونقابة المهن التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة، ونقابة المهن التعليمية، لتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمدرسين بالمشكلات البيئية المحلية والعالمية، وتوطين ثقافة كفاءة استهلاك الموارد، في إطار دور التربية البيئية لدعم خطط صون وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف البرتوكول لتأهيل مشرفي وكوادر الأنشطة البيئية بالنقابة والمدارس، من خلال ندوات وورش عمل بيئية عن أهمية الحفاظ على البيئة وفوائده بيئيًا وصحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على الطلاب والمدرسين والمجتمع، وتنفيذ أسابيع بيئية بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وتوفير موارد وإصدارات التوعية البيئية من خلال وزارة البيئة.

كما يهدف البروتوكول إلى تنظيم مسابقات ثقافية بيئية بين الطلاب وتوزيع هدايا على الفائزين، وتنظيم معرض لأنشطة الطلاب البيئية داخل النقابة وفِي المدارس، ورحلات تثقيفية تعليمية للمحميات الطبيعية في مصر، وتوفير أشجار لتنفيذ حملات التشجير وإنشاء حدائق داخل وخارج المدارس، وإنشاء "أسر أصدقاء البيئة" لتحفيز الطلاب على العمل التطوعي لخدمة البيئة بالمدارس.

وتوقع وزارة البيئة غدًا الاثنين، مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، وبنك الكويت الوطني، ومنظمة العمل الدولية، للتعاون في مجال بناء وحدات بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا في مقر بيت القاهرة بالفسطاط.