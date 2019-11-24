بالشروط.. الأوقاف تفتح باب استخراج تصاريح الخطابة بـ"المكافأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزراة الأوقاف، اليوم الأحد، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد، بنظام المكافأة على بند التحسين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أن التقدم يكون بالشروط التالية:

أن يكون من خريجي جامعة الأزهر الشريف من كليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية) بتقدير جيد جدًا، فصاعدًا، وجميع الحاصلين على درجة التخصص الماجستير أو العالمية الدكتوراه في التخصصات المذكورة.

علمًا بأنه يشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب، خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.