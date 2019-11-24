فيديو استقبال الطلاب الجدد في الكليات والمعاهد العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نظمت الكلية الحربية، اليوم الأحد، حفل استقبال للطلاب الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.
بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلاب المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.
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