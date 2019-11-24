الحبس سنة لـ109 متهمين بإهانة القضاة في قضية "كتائب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بمعاقبة 109 متهمين بالحبس سنة بتهمة إهانة القضاة.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 2 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.