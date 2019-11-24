ذبحاه ووضعا جثته في أكياس.. عامان من الحرام انتهيا بـ"جثة المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

علاقة غير شرعية جمعت بائع قماش يدعي انها معالج روحاني وسيدة، زعم قدرته على علاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني عدم قدرة على النطق منذ ميلاده، ولدى محاولتها إنهاء العلاقة هددها بالفضيحة فقتلته بمساعدة خطيب أختها ولدى تخلصهما من الجثة كشف الأهالي المستور، وتمكنوا من ضبطهما.

البداية بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم تمكن الأهالي من ضبط سيدة وأحد الأشخاص أثناء إلقاء جثة بترعة المريوطية.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص عُثر على جثة "عادل.ا.ع."، 57 سنة، بائع قماش بالموسكي، مقيم بالهرم، له معلومات جنائية، مذبوحا وداخل أكياس بلاستيك مُحكمة الغلق بشريط لاصق.

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كما تبين أن الأهالي تمكنوا من ضبط "رانيا"، 31 سنة، ربة منزل، "أحمد"، 31 سنة، خطيب شقيقتها.

بمواجهة الأولى اعترفت أنه منذ عامين كان المجني عليه يتردد عليها لعلاج نجلها بالقرآن، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، وعندما أرادت إنهاء تلك العلاقة هددها بالفضيحة، فقررت التخلص منه.

استدرجت المتهمة المجني عليه لشقة والدتها بالاتفاق مع المتهم الثاني وقتلاه، وفصل رأسه عن جسده بسكين كبيرة الحجم، ووضعه داخل جوال، ولفه في أكياس بلاستيك ولاصق وحمله بمعاونة المتهمة الرئيسية داخل توك توك، وتوجها لإلقائه بترعة المريوطية أمام فندق سياج بدائرة قسم شرطة الهرم إلا أن عددا من الشباب شاهدوهما وقاما بضبطهما.

اعترف المتهمان بالجريمة وأرشدا عن الشقة التي تمت بها الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.