من الجامعة إلى النيل.. خط سير الطالبة شهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت النيابة العام اليوم الأحد، خط سير الطالبة شهد أحمد التي انتحرت في مياه النيل بالوراق وتوفيت باسفكسيا الخنق.

وأمر النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019 لانتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة.

وذكر بيان النيابة العامة خط سير الطالبة المتوفاة يوم الحادث كالتالي:

- 12 ظهر 6 نوفمبر: غادرت شهد جامعة قناة السويس واختفت عن الأنظار

- 4 مساءً: ظهرت شهد على كوبري طناش بالوراق

- قابلت شهد سيدة دلتها على مكان مفتوح إلى النيل

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- 4.11 مساءً: ظهرت شهد في شارع نهايته نهر النيل

- الكاميرات لم تظهر عودة الطالبة مرة أخرى

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