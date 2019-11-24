أم وخطيب أختها.. مصدر يكشف هوية منفذي جريمة "جثة المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

متهمان وضحية.. هم أطراف جريمة حظيت بمتابعة إعلامية على نطاق واسع، منذ ظهر الأحد، تكشفت خيوطها مع اعتراف السيدة ذات العباءة أن المجني عليه ادعى أنه معالج روحاني وقدرته على علاج طفلها، فمارس معها الجنس، وهددها بالفضيحة، فاستعانت بخطيب شقيقتها، ونفذا جريمتهما قبل أن يكشف أمرهما بالصدفة لدى تخلصهما من الجثة بترعة المريوطية.

مصدر أمني مسئول كشف في تصريحات لمصراوي هوية طرفي الجريمة، مشيرا إلى أن المجني عليه يدعى "عادل" ويبلغ من العمر 45 سنة، والمتهمة تدعى "رانيا" في العقد الخامس من العمر، وشريكها يدعى "محمد" في العقد الرابع من العمر.

وكشفت مصادر أمنية ملابسات ضبط رجل وسيدة شرعا في التخلص من جثة شخص بترعة المريوطية، صباح الأحد.

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وقالت مصادر مسؤولة إن الجثة لشخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وزعم قدرته على علاج نجل السيدة ذي الـ7 سنوات، ويعاني من فقد النطق منذ مولده. وأضافت المصادر أن علاقة غير شرعية نشأت بين الدجال ووالدة الطفل، وهددها الدجال بالفضيحة.

وأوضحت المصادر أن الأم قررت التخلص من الدجال بقتله، واستعانت بخطيب شقيقتها، واستدرجت الضحية إلى المنزل، وذبحته وسددت له طعنات متفرقة، ثم قاما معًا بلف الجثة في أكياس بلاستيك، ووضعها داخل جوال، وتوجها للتخلص منها بترعة المريوطية.

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