مصر | "دجل وعلاقة محرمة".. ننشر أسماء المتهمين والمجني عليه بواقعة "جثة المريوطية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دجل وعلاقة محرمة".. ننشر أسماء المتهمين والمجني عليه بواقعة "جثة المريوطية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المتهمين والمجني عليه في الواقعة المعروفة بـ "جثة المريوطية"، وهم المتهمة الأولي "رانيا.م"، في العقد الرابع من عمرها، وخطيب شقيقتها " محمد.ا"، في العقد الثالث من عمره، والمجني عليه يدعي " عادل.ن" 45 سنة.

كان كشف مصدر بقطاع أمن الجيزة ملابسات، واقعة إلقاء رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون بمنطقة المريوطية صباح اليوم الأحد، وتبين أن الجثة لرجل يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وزعم قدرته على علاج نجل السيدة البالغ من العمر 7 سنوات، ويعاني من فقد للنطق منذ مولده.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن الدجال نشبت علاقة غير شرعية بينه وبين والدة الطفل، بدعوى علاجه، وهددها بفضحها بعد ذلك.

وأوضح المصدر ذاته أن السيدة قررت التخلص منه وعلى إثر ذلك استعانت بخطيب شقيقتها، واستدرجت المجني عليه إلى شقتها، وقامت بذبحه، وسددت له عدة طعنات متفرقة بالجسم، وقاما بلفه داخل أكياس بلاستيكية، وحاولا التخلص من الجثة بمكان العثور عليها.

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وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بالقاء جثة شخص بمنطقة المريوطية، شاهدهم شخص حال إلقائهما الجثة، وبرؤيتهما له حاولا الهرب، إلا أنه لاحقهما وتمكن من ضبطهما بمساعدة الأهالي، وبينت معاينة رجال المباحث أن الجثة لرجل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة شخصين، إلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.