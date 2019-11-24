مصر | مصدر: قاتل زوجته بـ 40 طعنة يسلم نفسه لقسم الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: قاتل زوجته بـ 40 طعنة يسلم نفسه لقسم الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الفرارجي المتهم بطعن زوجته 40 طعنة، سلم نفسه اليوم الأحد، لقسم شرطة الهرم، وجار سماع أقواله لمعرفة دوافعه حول ارتكاب الجريمة.

وكانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل فرارجي لزوجته لشكه في سلوكها بمنطقة الهرم، وتبين أن المتهم كان متغيب عن المنزل 5 أيام، وبعودته إلى المنزل، كان بحوزته " سيف".

وأضافت التحقيقات أنه بمجرد رؤية زوجته له، وبحوزته السيف، توجهت إلى غرفة نومها وأغلقت الباب عليها، وفوجئت به يقفز من شباك الغرفة، وانهال عليها بالضرب بالسيف 40 ضربة.

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وبينت التحقيقات أن أبناء المجني عليها كانوا خارج المنزل وقت ارتكاب الجريمة، عده ابنتها 14 سنة، الشاهدة على الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بقتل ربة منزل 39 سنة داخل شقتها بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين قتل فرارجي 41 سنة، لزوجته، بسبب شكه في سلوكها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.