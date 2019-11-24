أخبار مصر | مفتي الجمهورية: علينا أن نعود لأهل الاختصاص في كل فئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية: علينا أن نعود لأهل الاختصاص في كل فئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق؛ فعصر العموميات ومعرفة كل شة ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في فئة.

وأضاف خلال مشاركته بثاني جلسات الحوار الوطني حول مؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء؛ وعلى سبيل المثال لجأت دار الافتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.

وتابع: "نريد أن نبني مصر كدولة حديثة، فالشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه، وتحديد مفهوم الشأن العام من الأهمية بمكان".

وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تمنيه أن تحدد كل المفاهيم في جلسة خاصة، على أن تشمل الحدود الفاصلة بين مفهومي الشأن العام والشأن الخاص، قائلًا: "لابد أيضًا من تناغم وتشابك مؤسسات الدولة المختلفة في هذا الإطار، ولا يمكن أن تعمل دار الافتاء بعيدًا عن بقية مؤسسات الدولة، وكذلك الصحافة وغيرها من المؤسسات كي لا تغرد أحدها خارج السرب".

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويُنتظر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قليل.