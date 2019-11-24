أخبار مصر | 'العصار' يطالب بربط مؤتمر 'الشأن العام' باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العصار' يطالب بربط مؤتمر 'الشأن العام' باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الشأن السياسي يعقبه في كل شئ الشأن الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والديني وغير ذلك، لافتًا إلى أنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا.

وأكد خلال ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، ضرورة أن نربط الموضوعات التي يناقشها المؤتمر برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفًا أنها في الأساس هدف الشعب المصري كله، ويخطو على أساسها نفس النهج والطريق.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويُنتظر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قليل.