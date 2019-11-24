أخبار مصر | وقفة لسيدات "تنمية مصر" بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة لسيدات "تنمية مصر" بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الجمعية إن ذلك يأتي للتعبير عن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة فى طلب الخلع وإلزام الازواج بسداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة والحفاظ على حقوقه وحقوق اطفالها وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان من خلال ممارسة الدولة لدروها ممثلة فى المجلس القومى للمراة لحماية الأسرة المصرية.

تقدمت عدد من السيدات أعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر، الكائنة بشارع متحف قصر المنيل بمصر القديمة بالقاهرة، بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية ظهر يوم الأربعاء الموافق27 نوفمبر 2019 بميدان سرايا الجزيرة.