أخبار مصر | تعرف على خطة تطوير المتحف الحربي بالقلعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة تطوير المتحف الحربي بالقلعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلع وزير الأثار الدكتور خالد العناني من اللواء أركان حرب عماد جاد مدير إدارة المتاحف العسكرية على عرض لتصور مشروع تطوير المتحف الحربي في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وشمل التصور المنطقة المحيطة بالمتحف وكيفية تحويل المناطق المفتوحة بها إلى مزارات سياحية تتناسب وطبيعة المتحف، وكذلك عمل خدمات ومتنزهات للزائرين.

وكان العناني قد تفقد صباح اليوم العديد من المواقع الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير القلعة وتحسين خدمات الزائرين بها، وحضر الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هشام مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية.

واستهل جولته بالمتحف الحربي، كما زار منطقة محكى القلعة، والتي تضم ١٢ مبنى من القرن ١٩ ومجموعة من الأبراج الخاصة بسور صلاح الدين منها برجي الطرفة والحداد وبرج المقطم الذي يرجع تاريخه إلى عصر محمد علي والقصر الأحمر ومتحف الركائب الملكية ومبنى السلحدار و باب القلة، وأمر وزير الأثار بإعداد دراسة ومقترح شامل لتطوير خدمات الزائرين بالأماكن المفتوحة للزيارة بالقلعة في نطاق الزيارة السياحية المحيطة بمسجدي محمد علي والناصر محمد ومتحف الشرطة بالإضافة إلى غيرها من الأماكن المغلقة والغير مستغلة.